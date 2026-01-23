Conférence Philosofictions Archives Henri-Poincaré Le Lem Nancy

Conférence Philosofictions Archives Henri-Poincaré

Le Lem 11 grande rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

Date(s) :

2026-03-07

Lectures philosophiques par les Archives Henri-Poincaré

La fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité. La formule paradoxale d’Albert Camus illustre, à sa manière, la place singulière qu’occupe la fiction en philosophie. Du mythe de la caverne de Platon, aux expériences de pensée contemporaines, on trouve tout au long de l’histoire, des récits allégoriques utilisés comme mode d’exposition de problèmes théoriques, ou comme moteurs d’interrogations dans des processus de réflexion.

À travers un choix de lectures, nous vous proposerons des fictions proprement philosophiques, mais aussi scientifiques et littéraires, dans lesquelles nous croiserons des malins génies, des statues douées de sensibilité, des cerveaux dans des cuves et de jeunes scientifiques vivant dans un univers sans couleurs. Et nous nous interrogerons que sont les fictions ? Comment existent les êtres fictionnels ? Et comment comprendre que, face à des situations fictionnelles, nous puissions ressentir des émotions réelles ou apprendre quelque chose de valable sur le monde ? Nul doute que, pour finir, nous prenions plaisir à sentir ensemble que le faux, l’illusoire, le fictionnel peuvent nous aider grandement à penser le réel et le vrai.

Informations pratiques:

Prix libre à partir de 1 euro.

Réservation conseillée.Tout public

1 .

Le Lem 11 grande rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Philosophical readings by the Archives Henri-Poincaré

Fiction is the lie by which we tell the truth Albert Camus?s paradoxical phrase illustrates, in its own way, the singular place that fiction occupies in philosophy. From Plato?s myth of the cave to contemporary thought experiments, allegorical narratives have been found throughout history, used as a means of exposing theoretical problems, or as drivers of questioning in thought processes.

Through a selection of readings, we’ll be bringing you fictions that are properly philosophical, but also scientific and literary, in which we come across clever geniuses, sentient statues, brains in vats and young scientists living in a colorless universe. And we’ll ask ourselves: what are fictions? How do fictional beings exist? And how can we understand that, faced with fictional situations, we can feel real emotions or learn something valuable about the world? In the end, there’s no doubt that we’ll all enjoy feeling that the false, the illusory and the fictional can help us to think about the real and the true.

Practical information:

Prices from 1 euro.

Reservations recommended.

