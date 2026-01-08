Conférence Philosophie du vivant Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Philosophie du vivant

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

2026-02-17

Conférence avec Anaïs Nony, philosophe et chercheuse en philosophie sociale et politique

Et si notre savoir venait des forces du vivant ?

La Maison de la Montagne accueille Anaïs Nony, philosophe et chercheuse en philosophie sociale et politique, dont les travaux interrogent la place du vivant dans nos manières de penser et d’habiter le monde.

Plongez au cœur d’une philosophie qui renaît des sentiers, de l’intensité des paysages et du murmure des rivières. La philosophie vivante que défend Anaïs Nony nous invite à réinterroger notre place et à composer avec cette force agissante qu’est la Terre. À partir de cette mise en dialogue avec le vivant, imaginons de nouveaux récits mêlant humains et non-humains pour réinventer, ensemble, notre manière d’habiter le monde.

English :

Conference with Anaïs Nony, philosopher and researcher in social and political philosophy

What if our knowledge came from the forces of life?

La Maison de la Montagne welcomes Anaïs Nony, philosopher and researcher in social and political philosophy, whose work questions the place of the living in our ways of thinking and inhabiting the world.

Plunge into the heart of a philosophy reborn from trails, the intensity of landscapes and the murmur of rivers. The living philosophy championed by Anaïs Nony invites us to re-examine our place in the world, and to come to terms with the Earth as an active force. Based on this dialogue with the living, let’s imagine new narratives that bring together humans and non-humans to reinvent, together, our way of inhabiting the world.

