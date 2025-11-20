Conférence philosophique Tolérer qui et jusqu’où ? Espace sportif de Croas Ver Combrit

Conférence philosophique Tolérer qui et jusqu’où ?

Espace sportif de Croas Ver 2 bis rue du Stade Combrit Finistère

2025-11-20

Conférence animée par Jacques Le Goff, professeur émérite de droit public.

Le conférencier tentera de répondre à une double question au cours de l’actualisté peut-on tolérer ? Faut-il aller juqu’à tolérer ceux et celles qui refusent les exigences de la tolérance ?

Ouvert à tous. .

