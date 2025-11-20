Conférence philosophique Tolérer qui et jusqu’où ? Espace sportif de Croas Ver Combrit
Conférence philosophique Tolérer qui et jusqu’où ? Espace sportif de Croas Ver Combrit jeudi 20 novembre 2025.
Conférence philosophique Tolérer qui et jusqu’où ?
Espace sportif de Croas Ver 2 bis rue du Stade Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Conférence animée par Jacques Le Goff, professeur émérite de droit public.
Le conférencier tentera de répondre à une double question au cours de l’actualisté peut-on tolérer ? Faut-il aller juqu’à tolérer ceux et celles qui refusent les exigences de la tolérance ?
Ouvert à tous. .
Espace sportif de Croas Ver 2 bis rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence philosophique Tolérer qui et jusqu’où ? Combrit a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Destination Pays Bigouden