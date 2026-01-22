Conférence photo à Tchernobyl à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Conférence photo à Tchernobyl à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne vendredi 20 février 2026.
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-02-20 19:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
La Galerie du Bout du Pré de Bretoncelles nous emmène en Ukraine où 2 de ses photographes sont allés faire un reportage entre vestiges abandonnés et atomes invisibles.
Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : Conférence photo à Tchernobyl à l’Escarbille
