Conférence photo à Tchernobyl à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Conférence photo à Tchernobyl à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

La Galerie du Bout du Pré de Bretoncelles nous emmène en Ukraine où 2 de ses photographes sont allés faire un reportage entre vestiges abandonnés et atomes invisibles.

Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Conférence photo à Tchernobyl à l’Escarbille

