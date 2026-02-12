Conférence Photographie/peinture Rivalité, influence, complicité de 1826 à nos jours Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Conférence Photographie/peinture Rivalité, influence, complicité de 1826 à nos jours

Lundi 23 mars 2026 de 18h30 à 20h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

conférence animée par Simon Micheline. Dès son invention, au début du 19ème siècle , la photographie noue des relations complexes avec la peinture.

Entre rivalité, influence réciproque, complicité. Le propos de la conférence sera d’approfondir et d’illustrer ces rapports sur la période s’étendant de 1826 (invention de la photographie) à nos jours. Une première partie sera traitée de manière chronologique, la seconde s’attardera sur le travail d’artistes contemporains qui utilisent conjointement la peinture et la photographie dans leurs réalisations. .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

lecture by Simon Micheline. Since its invention in the early 19th century, photography has forged a complex relationship with painting.

