Conférence Photographier la rue havraise au temps de Jules Durand Archives municipales du Havre salle de conférence Gaston-Legoy Le Havre

Conférence Photographier la rue havraise au temps de Jules Durand

Archives municipales du Havre salle de conférence Gaston-Legoy 55 Rue du 329ème Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 20:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Le mercredi 25 mars 2026, les étudiantes et étudiants de première année du master recherche Histoire ainsi que Carole Christen, professeure d’Histoire contemporaine à l’Université Le Havre Normandie (IDEES), présenteront le fruit d’un travail collectif mené à partir de photographies prises dans les rues du Havre dans les années 1910. Conservés à la Bibliothèque municipale et au Centre havrais de Recherche historique (CHRH), ces clichés ont servi de point de départ à une réflexion sur la construction du savoir historique à partir de l’image.

Six photographies ont été sélectionnées dans le cadre des commémorations du centenaire de la mort de Jules Durand, docker et syndicaliste havrais, victime en 1910 d’une grave erreur judiciaire. Elles donnent à voir les rues et les mondes du travail au moment de l’Affaire Durand.

Répartis en six groupes, les étudiantes et étudiants ont analysé chaque image qui l’a produite, dans quel contexte, et que révèle-t-elle des réalités sociales et professionnelles du Havre dans les années 1910 ? En croisant ces photographies avec d’autres sources (annuaires, fonds d’archives, travaux scientifiques), ils ont formulé des hypothèses et proposé une interprétation historique.

Les résultats de ces recherches feront l’objet de présentations collectives et d’une publication dans le Bulletin du CHRH. .

Archives municipales du Havre salle de conférence Gaston-Legoy 55 Rue du 329ème Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Photographier la rue havraise au temps de Jules Durand

L’événement Conférence Photographier la rue havraise au temps de Jules Durand Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie