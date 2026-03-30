Conférence Photos Film Les énigmes historiques

2 rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18

Conférence Photos Film 1930-1934. Réservation = achat billet d’entrée Mémorial Haute Alsace à prix réduit, utilisable en 2006. Contact Jean-Claude Tél.07 83 43 01 06

Les énigmes historiques du Curé de Mittlach, Aspach, Courtavon, Aloyse WAECKEL (1873-1933), du Sous-Préfet d’Altkirch de 1919 à 1936, Eugène NEFF (1885-1934).

Conférence Photos Film 1930-1934

Le Sous-Préfet Eugène NEFF, son parcours militaire et politique, sa vie familiale

Contatct Jean-Claude Tél 07 83 43 01 06

Réservation par l’achat d’un billet d’entrée au Mémorial de Haute Alsace à Dannemarie à tarif réduit, utilisable en 2026. .

2 rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 83 25 89 foyerculture@gmail.com

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English :

Photo Conference Film 1930-1934. Reservation = purchase reduced-price ticket for the Mémorial Haute Alsace, valid in 2006. Contact: Jean-Claude Tél.07 83 43 01 06

L’événement Conférence Photos Film Les énigmes historiques Dannemarie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sundgau