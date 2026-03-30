Conférence Photos Film Les énigmes historiques Dannemarie
Conférence Photos Film Les énigmes historiques Dannemarie samedi 11 avril 2026.
Conférence Photos Film Les énigmes historiques
2 rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18
Conférence Photos Film 1930-1934. Réservation = achat billet d’entrée Mémorial Haute Alsace à prix réduit, utilisable en 2006. Contact Jean-Claude Tél.07 83 43 01 06
Les énigmes historiques du Curé de Mittlach, Aspach, Courtavon, Aloyse WAECKEL (1873-1933), du Sous-Préfet d’Altkirch de 1919 à 1936, Eugène NEFF (1885-1934).
Conférence Photos Film 1930-1934
Le Sous-Préfet Eugène NEFF, son parcours militaire et politique, sa vie familiale
Contatct Jean-Claude Tél 07 83 43 01 06
Réservation par l’achat d’un billet d’entrée au Mémorial de Haute Alsace à Dannemarie à tarif réduit, utilisable en 2026. .
2 rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 83 25 89 foyerculture@gmail.com
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English :
Photo Conference Film 1930-1934. Reservation = purchase reduced-price ticket for the Mémorial Haute Alsace, valid in 2006. Contact: Jean-Claude Tél.07 83 43 01 06
L’événement Conférence Photos Film Les énigmes historiques Dannemarie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sundgau
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