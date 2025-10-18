Conférence Pierre BONNARD à fleur de peau par Michel VAN ZELE Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau Valréas

Conférence Pierre BONNARD à fleur de peau par Michel VAN ZELE Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau Valréas samedi 18 octobre 2025.

Conférence Pierre BONNARD à fleur de peau par Michel VAN ZELE

Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Pierre BONNARD, à fleur de peau , documentaire de Michel VAN ZELE.

Ce documentaire met l’accent sur des thèmes de prédilection du peintre, le nu, constitutif d’une œuvre de 243 tableaux avec essentiellement Marthe, sa femme, comme modèle.

.

Espace Jean Duffard Salle de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com

English :

Pierre BONNARD, à fleur de peau , documentary by Michel VAN ZELE.

This documentary focuses on one of the painter?s favorite themes, the nude, which forms the basis of a body of work comprising 243 paintings, with his wife Marthe as the main model.

German :

Pierre BONNARD, à fleur de peau , Dokumentarfilm von Michel VAN ZELE.

Der Dokumentarfilm konzentriert sich auf die Lieblingsthemen des Malers, den Akt, der Bestandteil seines 243 Gemälde umfassenden Werks ist, für das er vor allem seine Frau Marthe als Modell benutzte.

Italiano :

Pierre BONNARD, à fleur de peau , un documentario di Michel VAN ZELE.

Il documentario si concentra su uno dei temi preferiti del pittore, il nudo, che costituisce la base della sua opera di 243 dipinti, principalmente modellati dalla moglie Marthe.

Espanol :

Pierre BONNARD, à fleur de peau , un documental de Michel VAN ZELE.

Este documental se centra en uno de los temas favoritos del pintor, el desnudo, que constituye la base de su obra de 243 cuadros, modelados principalmente por su esposa, Marthe.

L’événement Conférence Pierre BONNARD à fleur de peau par Michel VAN ZELE Valréas a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes