Conférence Pierre Boulez, le compositeur et ses doubles Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence Pierre Boulez, le compositeur et ses doubles Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence mercredi 22 octobre 2025.

Conférence Pierre Boulez, le compositeur et ses doubles

Mercredi 22 octobre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Conférence animée par Daniel Dahl, compositeur, Chef d’orchestre.

À l’époque baroque une Gavotte et 3 doubles désignait une gavotte suivie de 3 variations de celle-ci.

On tentera de montrer que pour Pierre Boulez (1925 2016) les activités de théoricien, de chef d’orchestre, de bâtisseur d’institutions constituaient des variations, ou du moins des prolongements naturels de son métier de compositeur.



Estimant nécessaire, après la deuxième guerre mondiale, de renouveler le langage musical pour aller à la limite du pays fertile1 , il a été amené par hasard et par nécessité à s’impliquer dans ces autres métiers du domaine musical . .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

Lecture by Daniel Dahl, composer and conductor.

In the Baroque era, a Gavotte and 3 doubles meant a gavotte followed by 3 variations of it.

German :

Moderiert von Daniel Dahl, Komponist und Dirigent.

In der Barockzeit bezeichnete eine Gavotte et 3 doubles eine Gavotte, auf die drei Variationen dieser Gavotte folgten.

Italiano :

Conferenza di Daniel Dahl, compositore e direttore d’orchestra.

Nell’epoca barocca, una Gavotte e 3 doppie era una gavotta seguita da 3 variazioni della stessa.

Espanol :

Conferencia de Daniel Dahl, compositor y director de orquesta.

En la época barroca, una Gavota y 3 dobles era una gavota seguida de 3 variaciones de la misma.

L’événement Conférence Pierre Boulez, le compositeur et ses doubles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence