Conférence Pierre Griesmar Châtenois

Conférence Pierre Griesmar

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Pierre Griesmar raconte sur son périple à vélo de Châtenois à Samarcande

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com

English :

Pierre Griesmar talks about his cycling trip from Châtenois to Samarkand

