Conférence Pierre Griesmar Châtenois

Conférence Pierre Griesmar Châtenois vendredi 30 janvier 2026.

Conférence Pierre Griesmar

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2026-01-30

Pierre Griesmar raconte sur son périple à vélo de Châtenois à Samarcande
Conférence de Pierre Griesmar sur son périple à vélo de Châtenois à Samarcande. 0  .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99  fsc.chatenois67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pierre Griesmar talks about his cycling trip from Châtenois to Samarkand

L’événement Conférence Pierre Griesmar Châtenois a été mis à jour le 2026-01-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme