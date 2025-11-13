Conférence Pierre Loti Pierre Guette, une rencontre pour la vie Musée Hèbre Rochefort

Conférence Pierre Loti Pierre Guette, une rencontre pour la vie

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 19:00:00

Conférence.

English : Conference: Pierre Loti Pierre Guette, a meeting for life

Conference.

German : Vortrag: Pierre Loti Pierre Guette, eine Begegnung fürs Leben

Konferenz.

Italiano :

Espanol :

