CONFÉRENCE: PIERRE PAUL RIQUET, LA GABELLE DU SEL ET LA GENÈSE DU CANAL DU MIDI Colombiers

CONFÉRENCE: PIERRE PAUL RIQUET, LA GABELLE DU SEL ET LA GENÈSE DU CANAL DU MIDI

Conférence: Pierre Paul Riquet, la gabelle du sel et la genèse du canal du Midi

Conférence: Pierre Paul Riquet, la gabelle du sel et la genèse du canal du Midi

Sous le règne de Louis XIV, Riquet avait derrière lui une longue carrière dans le commerce du sel et la Gabelle lorsqu’il se lança, à 57 ans passés, dans la construction du Canal du Midi, un chantier gigantesque, le premier d’une telle ampleur en Europe, auquel il consacra les 14 dernières années de sa vie, et dans lequel il investit toute sa fortune.

Qui était cet homme ? Comment le commerce du sel était-il organisé à son époque ? Comment l’idée d’un canal de navigation chemina-t-elle en Languedoc ? Et finalement comment Riquet réussit-il à la concrétiser ? Tels sont les thèmes que cette conférence se propose d’explorer.

Historien du canal du Midi et biographe de Riquet, Gérard Crevon mène depuis plus de 15 ans des recherches approfondies sur ces sujets, notamment aux Archives des canaux du Midi (Voies navigables de France) et aux Archives départementales de la Haute-Garonne.

Il a entre autres publié de nombreux articles sur Riquet et la construction du canal du Midi, dans L’Auta (revue de l’association Les Toulousains de Toulouse). Son ouvrage, Pierre Paul Riquet, l’audace et la ténacité, publié l’an dernier, fait le point sur ses recherches concernant Riquet, la construction du canal et celle du port de Sète. .

Conference: Pierre Paul Riquet, the salt gabelle and the genesis of the Canal du Midi

