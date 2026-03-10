Conférence Pinocchio ou Les métamorphoses d’un pantin Salle de réunions Mairie annexe du Pont de l’Arc Aix-en-Provence

Conférence Pinocchio ou Les métamorphoses d’un pantin

Jeudi 2 avril 2026 de 18h30 à 20h. Salle de réunions Mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Pinocchio un livre qui continue à nous séduire et a qui conquis une universelle célébrité car s’y affrontent deux tendances naturelles et contradictoires de l’humanité la propension au rêve et l’adhésion au principe de réalité.

Le récit connu sous le titre Les Aventures de Pinocchio, qui commence à paraître en juillet 1881 dans Il Giornale per i bambini, et dû à Carlo Lorenzini, fonctionnaire préfectoral, qui signera ses livres du pseudonyme de Collodi , n’est pas une simple bambinata comme le dit l’auteur pour nous égarer. Derrière la fable distrayante destinée à la jeunesse, se perçoivent de riches significations de nature morale, sociale ou même politique. Si ce livre continue à nous séduire et a conquis une universelle célébrité c’est que s’y affrontent deux tendances naturelles et contradictoires de l’humanité la propension au rêve et l’adhésion au principe de réalité. .

Salle de réunions Mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com

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English :

Pinocchio is a book that continues to seduce us, and has won universal acclaim for its confrontation of two natural and contradictory human tendencies: the propensity to dream and adherence to the principle of reality.

L’événement Conférence Pinocchio ou Les métamorphoses d’un pantin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence