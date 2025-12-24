Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant, Le Minihic-sur-Rance

Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant, Le Minihic-sur-Rance mercredi 21 janvier 2026.

Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant

Salle P. Dieuleveut Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00

2026-01-21

Conférence gratuite Plaisir, sécurité et sérénité au volant .

Par un intervenant de l’association Brain Up.

A destination des 60 ans et plus.

La conférence sera suivie d’un atelier de 3 séances, tous les mercredis (places limitées, inscription à la fin de la réunion).   .

Salle P. Dieuleveut Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15 

