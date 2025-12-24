Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant, Le Minihic-sur-Rance
Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant, Le Minihic-sur-Rance mercredi 21 janvier 2026.
Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant
Salle P. Dieuleveut Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Conférence gratuite Plaisir, sécurité et sérénité au volant .
Par un intervenant de l’association Brain Up.
A destination des 60 ans et plus.
La conférence sera suivie d’un atelier de 3 séances, tous les mercredis (places limitées, inscription à la fin de la réunion). .
Salle P. Dieuleveut Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Plaisir, sécurité et sérénité au volant Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-12-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme