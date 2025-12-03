Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Conférence: Planchetorte

Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 3 décembre 2025.

Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Par Jean Michel Valade
A 18h30.
Entrée 5 € / gratuit pour les scolaires et les étudiants   .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 46 53 

English : Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel)

L’événement Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-27 par Brive Tourisme