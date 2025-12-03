Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Conférence: Planchetorte, une valée en Brive (Alliance Française) (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 3 décembre 2025.
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-03
Par Jean Michel Valade
A 18h30.
Entrée 5 € / gratuit pour les scolaires et les étudiants .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 46 53
