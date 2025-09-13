Conférence : « Planète Arédit » par Benoît Bonte Médiathèque André Malraux Tourcoing

Conférence : « Planète Arédit » par Benoît Bonte Samedi 13 septembre, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Début : 2025-09-13T10:30:00 – 2025-09-13T12:00:00

Fin : 2025-09-13T10:30:00 – 2025-09-13T12:00:00

Dans le prolongement de l’exposition Métal Hurlant à la Maison Folie Hospice d’Havré, assistez à la conférence « Planète Arédit », durant laquelle Benoît Bonte, dessinateur ayant travaillé chez Arédit Artima, vous racontera l’histoire d’une surprenante maison d’édition tourquennoise, pionnière de la bande dessinée américaine en France, dès les années 1950.

La conférence sera suivie d’un moment d’échanges et de dédicaces. Pas d’achat sur place : venez avec vos ouvrages !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

Arédit Artima, un précurseur de la BD américaine à Tourcoing ! Revivez son histoire racontée par le dessinateur Benoît Bonte.

Benoît Bonte