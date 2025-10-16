Conférence Plantarée Préparer l’hiver et booster ses défenses immunitaires Local Alré Bio Auray

Conférence Plantarée Préparer l’hiver et booster ses défenses immunitaires

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray Morbihan

Préparer l’hiver, chasser la fatigue, relancer son immunité et prévenir les infections diverses Marie-Jo Fourès, du laboratoire Plantarée, vous propose une conférence lors de laquelle elle vous partagera des astuces et vous présentera les produits Plantarée en réponse.

