Conférence Plantes toxiques et poisons naturels À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence Plantes toxiques et poisons naturels

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Conférence avec Jen-Christophe Guéguen Docteur en Pharmacie. Cette présentation fait le point sur les dangers de certaines plantes que nous croisons tous les jours et qui peuvent provoquer des intoxications ou des allergies.

Conférence avec Jen-Christophe Guéguen Docteur en Pharmacie.

Cette présentation fait le point sur les dangers de certaines plantes que nous croisons tous les jours et qui peuvent provoquer des intoxications ou des allergies. L’engouement actuel pour le bio et le retour à la Nature , conduit chaque année des personnes mal informées, à récolter des plantes ou fruits toxiques qui peuvent entraîner de graves intoxications, voire même des décès. .

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 04 26 uiamcsaintjean@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Plantes toxiques et poisons naturels

Lecture by Jen-Christophe Guéguen, Doctor of Pharmacy. This presentation reviews the dangers of certain plants we come across every day, which can cause poisoning or allergies.

L’événement Conférence Plantes toxiques et poisons naturels Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Thouarsais