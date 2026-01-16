Conférence Points, lignes, plans: l’année 1925 et les origines de la Nouvelle Typographie Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Conférence Points, lignes, plans: l’année 1925 et les origines de la Nouvelle Typographie

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 18:15:00

fin : 2026-02-04 20:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Cycle de conférences Fans d’art , en partenariat avec l’association Emmanuel Héré, dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne . Intervention tenue par Thomas Huot-Marchand, designer et typographe, directeur de l’Atelier national de recherche typographique (ANRT ENSAD Nancy).

Réservation par mail ou téléphone.Adultes

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 74 amismba54@orange.fr

Fans d?art lecture series, in partnership with the Emmanuel Héré Association, as part of the Nancy 1925. An experience of modern life . Talk by Thomas Huot-Marchand, designer and typographer, director of the Atelier national de recherche typographique (ANRT ? ENSAD Nancy).

Reservations by e-mail or telephone.

