Conférence Pôle santé | 16 juillet | 17h30 Dova La Dova Brides-les-Bains
jeudi 16 juillet 2026 · La Dova · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Conférence Pôle santé | 16 juillet | 17h30 Dova
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Conférence Pôle Santé à Brides-les-Bains découvrez comment comprendre et préserver sa santé grâce à l’énergétique chinoise
Entrée gratuite
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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Health Pole Conference in Brides-les-Bains: Discover how to understand and maintain your health through Chinese energy practices
Free admission
L’événement Conférence Pôle santé | 16 juillet | 17h30 Dova Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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