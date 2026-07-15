Conférence Pôle santé | 16 juillet | 17h30 Dova La Dova Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Conférence Pôle santé | 16 juillet | 17h30 Dova

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Conférence Pôle Santé à Brides-les-Bains découvrez comment comprendre et préserver sa santé grâce à l’énergétique chinoise

Entrée gratuite

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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Health Pole Conference in Brides-les-Bains: Discover how to understand and maintain your health through Chinese energy practices

Free admission

L’événement Conférence Pôle santé | 16 juillet | 17h30 Dova Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains