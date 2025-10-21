Conférence : Police, justice et homosexualité au 20e siècle Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Conférence : Police, justice et homosexualité au 20e siècle Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 13 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

« Motif du délit : pédérastie ».Des traces des pratiques sexuelles entre hommes sont disséminées dans les archives judiciaires et policières du siècle dernier. Quentin Trichard explore leur potentiel en vue de l’écriture d’une histoire du contrôle pénal et des trajectoires de vies homosexuelles. Après un bref rappel de la situation juridique de l’homosexualité au 20e s., Quentin Trichard examinera la manière dont s’est exercée une police des sexualités entre hommes à Nantes, à travers une surveillance de l’espace public et un fichage des « pédérastes ». Quentin Trichard reconstituera la trajectoire biographique d’un de ces hommes rencontrés dans les archives. La mobilisation des sources de la généalogie permettra de mettre en lumière le potentiel d’une analyse micro-historique.Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/44/pederastie-police-justice-et-homosexualite-au-xx-siecle/INFOLOC-8618799?dateIndex=0