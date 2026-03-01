Conférence Pont de Culture Aix-Baalbeck 11e édition Aix-en-Provence
Mercredi 25 mars 2026 de 18h30 à 20h30. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-25 18:30:00
fin : 2026-03-25 20:30:00
2026-03-25
Dans le cadre du jumelage entre Aix et Baalbeck, l’Association des Jumelages d’Aix-en-Provence, vous convie à la 11ème édition du Pont de Culture Aix-Baalbeck Semer des soleils pour soigner l’avenir -Conférence par Noha BAZ.
Dans le cadre du jumelage entre Aix et Baalbeck, l’Association des Jumelages d’Aix-en-Provence, vous convie à la 11e édition du Pont de Culture Aix-Baalbeck Semer des soleils pour soigner l’avenir
Dédicace par le Docteur Noha BAZ mercredi 25 mars 2026 à 18h30 à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Cette manifestation culturelle permettra de connaître et d’échanger sur l’association les petits soleils , fondée par le Docteur Noha Baz. Cette association assure depuis 30 ans soins et suivi de santé d’enfants vivants sur le sol libanais sans distinction d’appartenance ethnique ou religieuse. .
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 75 jumelagesaix1@gmail.com
English :
As part of the twinning program between Aix and Baalbeck, the Association des Jumelages d’Aix-en-Provence invites you to the 11th edition of the Aix-Baalbeck Culture Bridge Sowing Suns to Heal the Future Conference by Noha BAZ.
