Conférence populaire : consommation et lien social, en parler ensemble Café Plan Libre Paris mardi 7 octobre 2025.

Venez partager un temps d’échanges et de convivialité ! Les participants deviennent les conférenciers : chacun partage son expérience, apporte son expertise, et ensemble nous nous enrichissons des savoirs des uns et des autres, nous prenons le temps de débattre et de partager nos points de vue.

La Compagnie à l’Affût, le CSAPA Emergence Tolbiac, Plan Libre et la Maison des Volontaires vous invitent à une conférence populaire autour des addictions mais aussi plus largement des consommations et du lien social.

Le mardi 07 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Café Plan Libre 12 Rue Cantagrel 75013 Au sein de la Cité du RefugeParis

https://www.facebook.com/events/1170361748272849?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D +33983217021 https://www.facebook.com/compagniealaffut https://www.facebook.com/compagniealaffut