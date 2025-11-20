Conférence Portes, tours et remparts d’Arles reportée au 20 novembre Médiathèque d’Arles Arles

Conférence Portes, tours et remparts d’Arles reportée au 20 novembre

Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Histoire de la ville d’Arles à travers ses remparts

Christine Berthon, guide conférencière, propose une conférence sur l’histoire et le patrimoine de la ville, à travers ses anciens remparts, ses portes et ses tours, notamment la Tour de Rolland, la Porte de la Redoute, la Tour de l’Ecorchoir et la Porte Saint Étienne. .

Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 64 f.martin@ville-arles.fr

English :

History of Arles through its ramparts

German :

Geschichte der Stadt Arles anhand ihrer Stadtmauern

Italiano :

Storia della città di Arles attraverso i suoi bastioni

Espanol :

Historia de la ciudad de Arles a través de sus murallas

