Conférence Portes, tours et remparts d’Arles reportée au 20 novembre Médiathèque d’Arles Arles

Conférence Portes, tours et remparts d’Arles reportée au 20 novembre
Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Histoire de la ville d’Arles à travers ses remparts
Christine Berthon, guide conférencière, propose une conférence sur l’histoire et le patrimoine de la ville, à travers ses anciens remparts, ses portes et ses tours, notamment la Tour de Rolland, la Porte de la Redoute, la Tour de l’Ecorchoir et la Porte Saint Étienne. .
Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 64 f.martin@ville-arles.fr
English :
History of Arles through its ramparts
German :
Geschichte der Stadt Arles anhand ihrer Stadtmauern
Italiano :
Storia della città di Arles attraverso i suoi bastioni
Espanol :
Historia de la ciudad de Arles a través de sus murallas
