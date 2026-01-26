Conférence Portons-nous les mémoires de nos ancêtres? Fort-du-Plasne

Conférence Portons-nous les mémoires de nos ancêtres?

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-11

Portons-nous les mémoires de nos ancêtres ?
Comment briser le cercle des transmissions familiales ?
Avec Vincent, thérapeute.   .

Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

