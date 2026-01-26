Conférence Portons-nous les mémoires de nos ancêtres? Fort-du-Plasne
Salle polyvalente Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Portons-nous les mémoires de nos ancêtres ?
Comment briser le cercle des transmissions familiales ?
Avec Vincent, thérapeute. .
Salle polyvalente Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
