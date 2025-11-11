Conférence Portrait de concarnoises Place du Général De Gaulle Concarneau

Conférence Portrait de concarnoises

Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Qui sont-elles ces Concarnoises qui ont marqué l’histoire de la ville ?

Ouvrières, artistes, bistrotières, scientifiques et bien plus encore, elles ont aussi leur place dans la mémoire collective. Venez découvrir l’histoire de ces femmes qui, depuis trop longtemps, œuvrent dans l’ombre.

Inscription à l’Office de Tourisme .

Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Portrait de concarnoises Concarneau a été mis à jour le 2025-11-12 par OTC CCA