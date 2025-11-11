Conférence Portrait de concarnoises Place du Général De Gaulle Concarneau
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Qui sont-elles ces Concarnoises qui ont marqué l’histoire de la ville ?
Ouvrières, artistes, bistrotières, scientifiques et bien plus encore, elles ont aussi leur place dans la mémoire collective. Venez découvrir l’histoire de ces femmes qui, depuis trop longtemps, œuvrent dans l’ombre.
Inscription à l’Office de Tourisme .
Place du Général De Gaulle Pôle culturel Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
