Conférence portrait d’une demeurre Obernai vendredi 7 novembre 2025.

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-07 16:30:00

fin : 2025-11-07 17:30:00

2025-11-07

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Ville d’Obernai vous propose une conférence d’ouverture dédiée à l’histoire du Domaine de la Léonardsau. Ce temps de rencontre offre une première lecture du lieu, en mêlant repères historiques, anecdotes de construction et éclairages patrimoniaux. L’occasion de découvrir le projet ambitieux du baron de Dietrich, et de comprendre les choix qui ont façonné ce domaine, tant dans son implantation que dans son organisation intérieure. Par Morgane Weinling, historienne de l’art. .

