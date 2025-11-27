Conférence Portraits de familles Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny
Conférence Portraits de familles Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny jeudi 27 novembre 2025.
Conférence Portraits de familles
Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
À l’occasion de la journée internationale des droits des enfants, cette séance explore les relations entre les membres d’une même famille, royales ou anonymes, à travers les grands maîtres — Vigée Le Brun, Vélazquez, Goya, Mary Cassatt, Klimt ou encore Picasso.
Y a-t-il des différences dans le regard qu’un parent porte sur son enfant ? Ces relations évoluent-elles à travers le temps ?
Et surtout, comment représenter ces liens à travers la peinture ? Paloma Moin est Historienne de l’Art et Guide-Conférencière depuis 2016.
Elle s’est spécialisée dans les façons qu’ont les artistes de témoigner des faits historiques, à travers leurs œuvres et leurs regards. .
Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paloma.moin@gmail.com
L'événement Conférence Portraits de familles Secondigny a été mis à jour le 2025-11-17