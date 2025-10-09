Conférence « Post Partum sans filtres Mieux vivre le 4ème trimestre » Troyes

Conférence « Post Partum sans filtres Mieux vivre le 4ème trimestre » Troyes jeudi 9 octobre 2025.

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09 20:00:00

2025-10-09

Devenir parent, c’est accueillir une nouvelle vie… mais c’est aussi traverser une période de profonds bouleversements. Le post-partum, souvent appelé le 4ème trimestre, est une étape essentielle mais encore trop méconnue et insuffisamment préparée. Fatigue, chamboulements physiques et émotionnels, réorganisation du couple, nouvelles responsabilités… autant de réalités qui peuvent surprendre et déstabiliser.



Lors de cette conférence “Le Post Partum sans filtres Mieux vivre le 4ème trimestre”, Laura, doula auprès des futurs et jeunes parents, vous propose un temps d’échange bienveillant et décomplexé pour

> comprendre ce qui se joue réellement dans le corps et dans l’esprit après l’accouchement,

> aborder les impacts sur la vie de couple et la dynamique familiale,

> poser toutes vos questions sans tabou,

> découvrir des pistes et des outils pratiques pour mieux vivre cette transition.



Un rendez-vous précieux pour les futurs et jeunes parents, mais aussi pour toute personne souhaitant mieux accompagner cette étape de vie. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

