Conférence Posture et équilibre lors de la reconstitution d'un dinosaure
MuMa Musée d'art moderne André Malraux
Le Havre

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Poids, posture, équilibre ou encore scénographie si monter une taxidermie dans un Muséum n’est pas une tâche facile, assembler un squelette de dinosaure de plusieurs mètres ne l’est pas davantage ! Pour illustrer les grands défis de la reconstitution d’un dinosaure du chantier de fouille à l’installation en salle d’exposition le Muséum reviendra sur les enjeux rencontrés lors du montage d’un stégosaure, Loricatosaurus priscus, présenté dans la future exposition permanente. Véritables supports à l’imaginaire, ces squelettes nous permettent de nous projeter au temps de la Préhistoire, et d’imaginer à quoi pouvaient ressembler les dinosaures, leurs comportements, voire même leurs habitats…

Avec Javier Párraga, responsable des collections sciences de la Terre, Muséum d’histoire naturelle du Havr

Dans le cadre du festival « Sur Les Épaules des Géants »

Durée 1h

Réservation obligatoire. .

