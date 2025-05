Conférence : « Poudres et savons, de l’Antiquité à nos jours », par Jean-Claude Le Joliff – Passage Sainte-Croix Nantes, 23 mai 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 18:30 – 19:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

Jean-Claude Le Joliff est biologiste fondateur de la Cosmétothèque et ancien directeur Recherche & Développement du Groupe Bourjois Chanel.Utilisés pour des rituels religieux et des cérémonies, comme symboles de richesse ou pour des raisons de santé et de bien-être, ces produits continuent d’influencer notre quotidien, de la simple barre de savon aux parfums de luxe.De l’Égypte à l’époque moderne, en passant par l’histoire nantaise, Jean-Claude Le Joliff explore les origines, l’évolution et l’impact culturel de ces produits qui ont évolué pour répondre à nos besoins et désirs, tout en reflétant les changements culturels et technologiques.Cette histoire fascinante est un témoignage de l’ingéniosité humaine et de sa quête perpétuelle de beauté et de bien-être.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/conference-poudres-et-savons-de-lantiquite-a-nos-jours-par-jean-claude-le-joliff/