Conférence Pour aller jusqu’au bout d’un rêve L’histoire de la famille Coutant et de l’Aquarium de La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle

L’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle propose cette conférence par Roselyne Coutant, fondatrice de l’Aquarium de La Rochelle, qui nous exposera les étapes de la réalisation d’un rêve, avec Pascal Coutant, son frère.

English : Conference Pour aller jusqu’au bout d’un rêve L’histoire de la famille Coutant et de l’Aquarium de La Rochelle

The Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle presents this lecture by Roselyne Coutant, founder of the Aquarium de La Rochelle, who will take us through the steps involved in making a dream come true, with her brother Pascal Coutant.

German : Konferenz Pour aller jusqu’au bout d’un rêve L’histoire de la famille Coutant et de l’Aquarium de La Rochelle

Die Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle bietet diesen Vortrag von Roselyne Coutant, Gründerin des Aquariums von La Rochelle, an. Sie wird uns die Etappen der Verwirklichung eines Traums erläutern, zusammen mit Pascal Coutant, ihrem Bruder.

Italiano :

L’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle propone questa conferenza di Roselyne Coutant, fondatrice dell’Aquarium de La Rochelle, che ci accompagnerà nelle fasi di realizzazione di un sogno, insieme al fratello Pascal Coutant.

Espanol : Conferencia Pour aller jusqu’au bout d’un rêve L’histoire de la famille Coutant et de l’Aquarium de La Rochelle

La Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle propone esta conferencia de Roselyne Coutant, fundadora del Aquarium de La Rochelle, que nos hará un recorrido por las etapas de la realización de un sueño, junto a su hermano Pascal Coutant.

