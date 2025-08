Conférence pour en finir avec la démocratie participative Muttersholtz

Conférence pour en finir avec la démocratie participative Muttersholtz jeudi 16 octobre 2025.

Conférence pour en finir avec la démocratie participative

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Conférence puis pour aborder avec Manon Loisel les limites de la démocratie participative. Pour adultes

En finir avec la démocratie participative ?! La question posée dans l’ouvrage de Manon Loisel et Nicolas Rio a de quoi déstabiliser, tant la participation citoyenne occupe une place centrale dans la fabrique de l’action publique. Mais pour quels résultats ? Les auteurs montrent les travers de ces dispositifs creusement des inégalités de représentation, incapacité à transformer l’action, homogénéisation de la parole des citoyens.

Un débat en soirée, ouvert à tous pour aborder avec Manon Loisel les limites de la démocratie participative et ouvrir sur la nécessaire réorientation des efforts à faire.

Pour adultes. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

English :

Conference and discussion with Manon Loisel on the limits of participatory democracy. For adults

German :

Konferenz dann, um mit Manon Loisel die Grenzen der partizipativen Demokratie zu diskutieren. Für Erwachsene

Italiano :

Conferenza e discussione con Manon Loisel sui limiti della democrazia partecipativa. Per adulti

Espanol :

Conferencia y debate con Manon Loisel sobre los límites de la democracia participativa. Para adultos

L’événement Conférence pour en finir avec la démocratie participative Muttersholtz a été mis à jour le 2025-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme