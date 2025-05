CONFÉRENCE POUR LES 80 ANS DE LA LIBÉRATION – Palavas-les-Flots, 15 mai 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

CONFÉRENCE POUR LES 80 ANS DE LA LIBÉRATION Quai du Chapitre Palavas-les-Flots Hérault

18h

Conférence pour les 80 ans de la Libération « Chronologie de la seconde guerre mondiale, suivie de la bataille de l’Atlantique avec les loups* de l’amiral (« sous-marins ) »

Au local UNC quai du chapitre

Entrée libre

Infos briand.dyr@gmail.com

Quai du Chapitre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie briand.dyr@gmail.com

Italiano :

18h

Conferenza per l’80° anniversario della Liberazione « Cronologia della Seconda Guerra Mondiale, seguita dalla Battaglia dell’Atlantico con i lupi dell’Ammiraglio* (« sottomarini ») »

Presso il locale UNC quai du chapitre

Ingresso libero

Informazioni: briand.dyr@gmail.com

