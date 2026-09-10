Informations pratiques

Falaise

Conférence « Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale » par Vincent Carpentier

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 11:00:00

fin : 2026-12-02 12:30:00

Date(s) :

2026-12-02

Rendez-vous le mercredi 2 décembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale : origines, actualité, enjeux » par Vincent Carpentier, archéologue à l’INRAP

Rendez-vous le mercredi 2 décembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale : origines, actualité, enjeux » par Vincent Carpentier.

Cette conférence évoquera les origines, les acquis et les récentes évolutions qui ont accompagné l’émergence de cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale, puis proposera un panorama des grandes catégories de vestiges conservés ou mis au jour sur les théâtres de ce conflit majeur, en évoquant les enjeux mémoriels et de connaissance qui s’y rapportent.

Vincent Carpentier est archéologue responsable d’opérations et de recherches à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), docteur en histoire et membre du centre Michel de Boüard (CRAHAM, UMR 6273, CNRS-Université de Caen Normandie). Depuis 2014, il a dirigé et pris part à de nombreuses opérations de fouille portant sur des sites de la Seconde Guerre mondiale en Normandie

Ses travaux récents et actuels portent sur les vestiges des combats de la bataille de Normandie, ceux du camp d’internement de nomades de Montreuil-Bellay, la culture matérielle et tactique des combattants de 1939-1945 et celle des civils au sein des abris antiaériens.

Pratique :

✔ Le mercredi 2 décembre à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence « Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale » par Vincent Carpentier

Join us on Wednesday 2 December at the Falaise Memorial for a new lecture as part of the ‘Mercredis de l’Histoire’ series.

On the programme: ‘Towards an archaeology of the Second World War: origins, current developments and challenges’ by Vincent Carpentier, archaeologist at INRAP

L’événement Conférence « Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale » par Vincent Carpentier Falaise a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Falaise – Suisse Normande