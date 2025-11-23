CONFÉRENCE POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ Lamalou-les-Bains

CONFÉRENCE POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ

3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,

le lundi 15 décembre de 16h à 17h30.

Pour une autre vision de la santé , présentée par Alain POUVREAU

Conférences gratuites et ouvertes.

Inscription obligatoire sur www.utl34.fr

3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

English :

Part of the 2025-2026 lecture series organized by the Université du temps libre du Bas Languedoc,

monday, December 15, 4pm to 5:30pm.

Pour une autre vision de la santé , presented by Alain POUVREAU

Free, open lectures.

Registration required on www.utl34.fr

German :

Angeboten im Rahmen der Konferenzreihe 2025-2026 der Freizeituniversität Bas Languedoc,

am Montag, den 15. Dezember, von 16:00 bis 17:30 Uhr.

Für eine andere Vision von Gesundheit , präsentiert von Alain POUVREAU

Kostenlose und offene Vorträge.

Anmeldung erforderlich unter www.utl34.fr

Italiano :

Parte del ciclo di conferenze 2025-2026 organizzato dall’Université du temps libre du Bas Languedoc,

lunedì 15 dicembre dalle 16.00 alle 17.30.

Per un’altra visione della salute , presentato da Alain POUVREAU

Conferenze aperte e gratuite.

Iscrizione obbligatoria a www.utl34.fr

Espanol :

En el marco del ciclo de conferencias 2025-2026 organizado por la Université du temps libre du Bas Languedoc,

lunes 15 de diciembre de 16.00 a 17.30 h.

Por otra visión de la salud , presentado por Alain POUVREAU

Conferencias abiertas y gratuitas.

Inscripción obligatoria en www.utl34.fr

