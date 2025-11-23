CONFÉRENCE POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ Lamalou-les-Bains
CONFÉRENCE POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ Lamalou-les-Bains lundi 15 décembre 2025.
CONFÉRENCE POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ
3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,
le lundi 15 décembre de 16h à 17h30.
Pour une autre vision de la santé , présentée par Alain POUVREAU
Conférences gratuites et ouvertes.
Inscription obligatoire sur www.utl34.fr
3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie
English :
Part of the 2025-2026 lecture series organized by the Université du temps libre du Bas Languedoc,
monday, December 15, 4pm to 5:30pm.
Pour une autre vision de la santé , presented by Alain POUVREAU
Free, open lectures.
Registration required on www.utl34.fr
German :
Angeboten im Rahmen der Konferenzreihe 2025-2026 der Freizeituniversität Bas Languedoc,
am Montag, den 15. Dezember, von 16:00 bis 17:30 Uhr.
Für eine andere Vision von Gesundheit , präsentiert von Alain POUVREAU
Kostenlose und offene Vorträge.
Anmeldung erforderlich unter www.utl34.fr
Italiano :
Parte del ciclo di conferenze 2025-2026 organizzato dall’Université du temps libre du Bas Languedoc,
lunedì 15 dicembre dalle 16.00 alle 17.30.
Per un’altra visione della salute , presentato da Alain POUVREAU
Conferenze aperte e gratuite.
Iscrizione obbligatoria a www.utl34.fr
Espanol :
En el marco del ciclo de conferencias 2025-2026 organizado por la Université du temps libre du Bas Languedoc,
lunes 15 de diciembre de 16.00 a 17.30 h.
Por otra visión de la salud , presentado por Alain POUVREAU
Conferencias abiertas y gratuitas.
Inscripción obligatoria en www.utl34.fr
