Conférence Pourquoi écrire en breton aujourd’hui ? ☘️ Club des Navigateurs Perros-Guirec

Conférence Pourquoi écrire en breton aujourd’hui ? ☘️

Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-03 18:00:00

Animée par Malo Boëssel du Bourg, auteur de nouvelles, poèmes, critiques littéraires, essais, et traductions.

Pourquoi pas ? À quoi bon ? Pour quelle raison et dans quel but ? Le sujet est ouvert.

Après avoir resitué la place de l’écriture dans l’histoire de la langue bretonne, le questionnement portera sur le rôle spécifique de l’écrit, sous toutes ses formes, pour la réappropriation d’une langue minorisée, et sur sa coopération avec la langue parlée.

Gratuit. Nombre de places limité .

