Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? La Ferme des Ilets Espace Boris Vian Montluçon

Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ?

La Ferme des Ilets Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Grande loge féminine de France organise une conférence publique sur le thème Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? , animée

par Marie-Claude Kervella-Boux.

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La Ferme des Ilets Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ass.feminine03100@yahoo.com

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English :

The Grande loge féminine de France organizes a public conference on the theme Why be a Freemason in the 21st century?

by Marie-Claude Kervella-Boux.

L’événement Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? Montluçon a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme