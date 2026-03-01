Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? La Ferme des Ilets Espace Boris Vian Montluçon
Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? La Ferme des Ilets Espace Boris Vian Montluçon samedi 28 mars 2026.
Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ?
La Ferme des Ilets Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Grande loge féminine de France organise une conférence publique sur le thème Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? , animée
par Marie-Claude Kervella-Boux.
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La Ferme des Ilets Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ass.feminine03100@yahoo.com
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English :
The Grande loge féminine de France organizes a public conference on the theme Why be a Freemason in the 21st century?
by Marie-Claude Kervella-Boux.
L’événement Conférence Pourquoi être Franc-maçonne au XXIe siècle ? Montluçon a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme