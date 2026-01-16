Conférence pourquoi la nuit porte-t-elle conseil ? Sélestat

Conférence pourquoi la nuit porte-t-elle conseil ?

Le sommeil est indispensable à nos vies et à la création de nos souvenirs. Partez à la découverte de ses mystères avec Coline Portet de l’Université de Strasbourg. 11 ans et +

En partenariat avec le Jardin des Sciences.

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Sleep is essential to our lives and to the creation of our memories. Discover its mysteries with Coline Portet from Strasbourg University. ages 11 and up

