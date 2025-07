Conférence pourquoi pratiquer une activité physique (et la danse en particulier) pour booster notre cerveau ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence pourquoi pratiquer une activité physique (et la danse en particulier) pour booster notre cerveau ?

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Lundi 2025-09-08 17:30:00

fin : 2025-09-08 19:00:00

2025-09-08

Conférence proposée par Yves-Gabriel Heynen, Praticien en Thérapies Brèves.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

English :

Lecture by Yves-Gabriel Heynen, Practitioner in Brief Therapy.

German :

Vortrag von Yves-Gabriel Heynen, Praktiker für Kurzzeittherapien.

Italiano :

Intervento di Yves-Gabriel Heynen, operatore in terapie brevi.

Espanol :

Charla impartida por Yves-Gabriel Heynen, practicante de terapias breves.

