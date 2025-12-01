Conférence Pourquoi Saint Nicolas est-il le saint patron des Lorrains Salle du Tribunal Vic-sur-Seille

Conférence Pourquoi Saint Nicolas est-il le saint patron des Lorrains

Salle du Tribunal Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 15:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Avec Catherine Guyon, Maître de conférence HDR en histoire médiévale.

De l’Asie Mineure à Bari, puis jusqu’au cœur de la Lorraine, découvrez l’extraordinaire voyage de la Saint Nicolas et la manière dont il est devenu une figure emblématique de notre région.Tout public

0 .

Salle du Tribunal Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26

English :

With Catherine Guyon, Senior Lecturer in Medieval History.

From Asia Minor to Bari, then to the heart of Lorraine, discover the extraordinary journey of Saint Nicholas and how he became an emblematic figure of our region.

L’événement Conférence Pourquoi Saint Nicolas est-il le saint patron des Lorrains Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-11-28 par OT DU PAYS SAULNOIS