CONFÉRENCE POURQUOI TOUT COMPLIQUER ? BIEN MANGER EST SI SIMPLE ! Florac Trois Rivières

CONFÉRENCE POURQUOI TOUT COMPLIQUER ? BIEN MANGER EST SI SIMPLE ! Florac Trois Rivières jeudi 9 octobre 2025.

CONFÉRENCE POURQUOI TOUT COMPLIQUER ? BIEN MANGER EST SI SIMPLE !

9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre d’une formation organisée par le campus de Florac du 7 au 10 octobre, autour de la restauration collective en établissement, nous vous proposons de participer à cette soirée ouverte au public !

Dans le cadre d’une formation organisée par le campus de Florac du 7 au 10 octobre, autour de la restauration collective en établissement, nous vous proposons de participer à cette soirée ouverte au public !

Assistez à cette conférence animée par Anthony Fardet, Ingénieur Agro-Alimentaire & Chercheur en alimentation préventive et durable, et participez à un temps d’échanges.

Une soirée dédiée à l’alimentation et la santé globale. .

9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

As part of a training course organized by the Florac campus from October 7 to 10 on the subject of institutional catering, we invite you to take part in this evening, which is open to the public!

German :

Im Rahmen einer vom Campus Florac vom 7. bis 10. Oktober organisierten Fortbildung zum Thema Gemeinschaftsverpflegung in Einrichtungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an diesem öffentlichen Abend teilzunehmen!

Italiano :

Nell’ambito di un corso di formazione organizzato dal campus Florac dal 7 al 10 ottobre sul tema della ristorazione istituzionale, vi invitiamo a partecipare a questa serata aperta al pubblico!

Espanol :

En el marco de una formación organizada por el campus de Florac del 7 al 10 de octubre sobre el tema de la restauración institucional, le invitamos a participar en esta velada abierta al público

L’événement CONFÉRENCE POURQUOI TOUT COMPLIQUER ? BIEN MANGER EST SI SIMPLE ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes