Conférence : Pourquoi vouloir toujours tout comprendre ? Pavillon Carré de Baudouin Paris

Est-il si grave de ne pas comprendre ?

On nous répète que l’incompréhension fait partie de l’apprentissage : qu’il faut du temps pour assimiler un savoir, qu’il soit théorique ou pratique ; que l’esprit humain a besoin de médiations, d’étapes, de détours.

Et pourtant, dans le même mouvement, l’impatience sociale et le sarcasme envers celles et ceux qui comprennent moins vite laissent entendre que ne pas comprendre serait déjà une faute — presque une preuve de bêtise.

Pris entre le marteau pédagogique et l’enclume élitiste, l’individu contemporain en vient à rejeter viscéralement cet état d’incertitude.

Mais alors : comment accepter de ne pas comprendre face à une œuvre ? Comment entrer dans des expériences artistiques qui bousculent nos repères, sans traduction simultanée ni mode d’emploi ? Comment faire place à l’étrange, à l’étrangeté, à une langue totalement étrangère ?

C’est à ces questions essentielles que se confrontent un acro-danseur et équilibriste peu commun, apprenti artiste à l’Académie Fratellini : Alvin Nilsen Nygaard. Les questions qu’il se pose, et qu’il incarne par le corps en mouvement et les mots, trouvent un écho philosophique dans l’exposé de son acolyte conférencier, Guillaume Clayssen. Ensemble, ils explorent ce point de bascule où ne plus comprendre cesse d’être une appréhension pour devenir une expérience vivante et joyeuse — pour eux et, espérons-le, pour le public.

Pour la petite histoire, l’aventure des impromptus philosophiques et circassiens au Carré Baudouin a commencé par leur duo, alors qu’Alvin n’était qu’en première année à l’Académie. Deux ans plus tard, juste avant la fin de sa formation, il revient nous interroger sur le sens de l’engagement artistique aujourd’hui.

Cycle : Les philosophies du cirque avec Guillaume Clayssen et les apprentis-artistes de l’Académie Fratellini.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire

Tout public.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/episode-3/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



