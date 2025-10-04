Conférence : Pouvoirs, innovations et territoires : le boom des Data Centers et de l’IA Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Conférence : Pouvoirs, innovations et territoires : le boom des Data Centers et de l’IA Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Sous l’impulsion de grandes firmes transnationales, une succession d’innovations majeures apparues ces dernières années bouleverse les structures sociétales, économiques et géopolitiques. Le boom des data centers, la mise en réseaux du monde et l’essor de l’intelligence artificielle reconfigurent les territoires et les rapports de forces mondiaux.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie