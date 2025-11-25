Conférence Pouvons-nous vraiment prouver que nous sommes libres ? Amphi Ricoeur Université Latour-Maubourg Valence

Conférence Pouvons-nous vraiment prouver que nous sommes libres ?

Amphi Ricoeur Université Latour-Maubourg 87 avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Nous sommes libres quand nos actions, nos gestes, nos décisions, expriment notre personnalité, autrement dit quand nos actes nous ressemblent, quand nous sommes fidèles à notre passé et à ce que nous voulons faire de l’avenir.

.

Amphi Ricoeur Université Latour-Maubourg 87 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

English :

We are free when our actions, our gestures, our decisions, express our personality, in other words when our actions resemble us, when we are faithful to our past and to what we want to do in the future.

German :

Wir sind frei, wenn unsere Handlungen, Gesten und Entscheidungen unsere Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, d. h. wenn unsere Handlungen uns ähneln, wenn wir unserer Vergangenheit treu bleiben und dem, was wir in der Zukunft tun wollen.

Italiano :

Siamo liberi quando le nostre azioni, i nostri gesti, le nostre decisioni, esprimono la nostra personalità, cioè quando le nostre azioni ci assomigliano, quando siamo fedeli al nostro passato e a ciò che vogliamo fare in futuro.

Espanol :

Somos libres cuando nuestros actos, nuestros gestos, nuestras decisiones, expresan nuestra personalidad, es decir, cuando nuestros actos se parecen a nosotros, cuando somos fieles a nuestro pasado y a lo que queremos hacer en el futuro.

L’événement Conférence Pouvons-nous vraiment prouver que nous sommes libres ? Valence a été mis à jour le 2025-08-12 par Valence Romans Tourisme