Conférence Prédation ou agriculture, va-t-il falloir choisir ?

25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Loup, sanglier les conséquences sur l’élevage et quelles solutions à apporter ?

Jeunes Agriculteurs de Aveyron accueillent Romain Lasseur, expert international en faune sauvage, pour une conférence sur les enjeux de la prédation et la régulation des espèces (loup, sanglier…).

La soirée se conclura par un échange ouvert sur les questions de régulation, la cohabitation entre faune et élevage et les pistes de solutions envisageables pour concilier activités agricoles et préservation de la biodiversité.

Retrouvez plus d’information sur le site : https://www.ja12.fr/predation-ou-agriculture-va-t-il-falloir-choisir/ .

25 Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Wolf, wild boar: the impact on livestock farming, and what solutions can be found?

German :

Wolf, Wildschwein: Auswirkungen auf die Viehzucht und welche Lösungen müssen gefunden werden?

Italiano :

Lupi e cinghiali: quali sono le conseguenze per l’allevamento e quali soluzioni si possono trovare?

Espanol :

Lobos y jabalíes: ¿cuáles son las consecuencias para la ganadería y qué soluciones pueden encontrarse?

L’événement Conférence Prédation ou agriculture, va-t-il falloir choisir ? Rodez a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)