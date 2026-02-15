Conférence Prédation ou Agriculture, va-t-il falloir choisir ? Rodez

Conférence Prédation ou Agriculture, va-t-il falloir choisir ?

25 avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Début : Lundi 2026-03-23

fin : 2026-03-23

2026-03-23

La présence du loup et du sanglier sur nos territoires sera au cœur des discussions, lors de la conférence Prédation ou agriculture, va-t-il falloir choisir ?

par le scientifique Romain Lasseur, expert en faune sauvage et espèces invasive.

Suite à une présentation objective, à l’appui de données scientifiques, pour bien mesurer et mieux comprendre les conséquences de la présence du loup et du sanglier dans nos territoires, la soirée se poursuivra par des échanges ouverts sur les questions de régulation, la cohabitation entre faune et élevage et les pistes de solutions envisageables pour concilier activités agricoles et préservation de la biodiversité. .

