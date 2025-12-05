CONFÉRENCE: PRÉHISTOIRE DES GORGES DE LA CESSE RETOUR À LA GROTTE D’ALDÈNE Béziers

CONFÉRENCE: PRÉHISTOIRE DES GORGES DE LA CESSE RETOUR À LA GROTTE D’ALDÈNE

Justin Guibert dévoile la préhistoire des gorges de la Cesse et la grotte d’Aldène. Entrée gratuite.

Le Réfectoire des Abbés accueille une conférence passionnante consacrée à la préhistoire des gorges de la Cesse et à la célèbre grotte d’Aldène. Située en rive droite des gorges, cette cavité du Minervois occupe, depuis près de deux siècles, une place centrale dans la recherche préhistorique du sud de la France.

Justin Guibert (Université Toulouse Jean Jaurès), membre de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers, présentera les résultats d’une ré-étude récente des objets en pierre taillée issus de la galerie Bousquet.

Ces analyses permettent aujourd’hui de mieux comprendre l’histoire des groupes humains ayant occupé la grotte durant le long parcours du Paléolithique ancien et moyen. Une rencontre qui éclaire d’un jour nouveau l’un des sites majeurs de la région.

Justin Guibert unveils the prehistory of the Cesse gorges and the Aldène cave. Free admission.

