Conférence Premier Hiver sur le Front Baccarat-Badonviller Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Conférence Premier Hiver sur le Front Baccarat-Badonviller

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

[Premier Hiver sur le Front Baccarat-Badonviller]

Une conférence pour plonger au cœur de la réalité du premier hiver de la Première Guerre Mondiale.

Après une première intervention très appréciée à la Maison de la Forêt, Sébastien Bonhomme revient avec un nouveau sujet la vie sur le front Baccarat-Badonviller entre septembre 1914 et février 1915, dans une zone encore instable, marquée par les escarmouches de patrouilles et l’angoisse d’une population plongée dans l’incertitude.

Dimanche 19 octobre 2025 à 15h00 | Gratuit | Tout public

N’hésitez pas à partager cet événement avec vos amis passionnés d’histoire ou curieux de cette époque.

Infos et inscription maisondelaforet@ccvp.fr ou 03 83 71 23 25.Tout public

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

English :

[First Winter on the Baccarat-Badonviller Front]

A conference to plunge you into the reality of the first winter of the First World War.

After a much-appreciated first talk at the Maison de la Forêt, Sébastien Bonhomme returns with a new subject: life on the Baccarat-Badonviller front between September 1914 and February 1915, in a still unstable zone marked by patrol skirmishes and the anguish of a population plunged into uncertainty.

Sunday, October 19, 2025 at 3:00 pm | Free admission | All ages

Don’t hesitate to share this event with your friends, whether history buffs or those curious about the era.

Information and registration: maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25.

German :

[Erster Winter auf der Front Baccarat-Badonviller]

Eine Konferenz, um in die Realität des ersten Winters im Ersten Weltkrieg einzutauchen.

Nach einem ersten, sehr beliebten Vortrag im Maison de la Forêt kehrt Sébastien Bonhomme mit einem neuen Thema zurück: das Leben an der Front Baccarat-Badonviller zwischen September 1914 und Februar 1915, in einer noch instabilen Zone, geprägt von Patrouillenscharmützeln und der Angst der Bevölkerung, die in Ungewissheit versunken war.

Sonntag, 19. Oktober 2025 um 15:00 Uhr | Kostenlos | Für alle Altersgruppen

Zögern Sie nicht, diese Veranstaltung mit Ihren geschichtsinteressierten oder neugierigen Freunden zu teilen.

Infos und Anmeldung: maisondelaforet@ccvp.fr oder 03 83 71 23 25.

Italiano :

[Primo inverno sul fronte Baccarat-Badonviller]

Una conferenza per immergersi nella realtà del primo inverno della Prima Guerra Mondiale.

Dopo una prima conferenza molto apprezzata alla Maison de la Forêt, Sébastien Bonhomme torna con un nuovo argomento: la vita sul fronte di Baccarat-Badonviller tra il settembre 1914 e il febbraio 1915, in una zona ancora instabile, segnata da scontri tra pattuglie e dall’angoscia di una popolazione immersa nell’incertezza.

Domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15.00 | Gratuito | Per tutte le età

Non esitate a condividere questo evento con i vostri amici appassionati di storia o curiosi di quest’epoca.

Informazioni e iscrizioni: maisondelaforet@ccvp.fr o 03 83 71 23 25.

Espanol :

[Primer invierno en el frente Baccarat-Badonviller]

Una conferencia para sumergirte en la realidad del primer invierno de la Primera Guerra Mundial.

Tras una primera conferencia muy apreciada en la Maison de la Forêt, Sébastien Bonhomme vuelve con un nuevo tema: la vida en el frente de Baccarat-Badonviller entre septiembre de 1914 y febrero de 1915, en una zona todavía inestable, marcada por las escaramuzas de las patrullas y la angustia de una población sumida en la incertidumbre.

Domingo 19 de octubre de 2025 a las 15.00 h | Gratuito | Todos los públicos

No dude en compartir este evento con sus amigos apasionados por la historia o curiosos de esta época.

Información e inscripciones: maisondelaforet@ccvp.fr o 03 83 71 23 25.

