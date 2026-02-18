Conférence Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales Salle d’honneur de la Mairie Saint-Gengoux-le-National

Conférence Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales

Salle d’honneur de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Société d’Etudes Historiques et Naturelles organise des conférences mensuelles toute l’année. Ces conférences sont ouvertes à tous et traitent de sujets riches et variés.

Conférence de Michel Prestreau Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales (6500 3000 av.J.C.), sociétés, territoires et apports de la génétique. .

Salle d’honneur de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sehn71@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales

L’événement Conférence Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-02-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II