Conférence Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales Salle d’honneur de la Mairie Saint-Gengoux-le-National

Salle d’honneur de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
La Société d’Etudes Historiques et Naturelles organise des conférences mensuelles toute l’année. Ces conférences sont ouvertes à tous et traitent de sujets riches et variés.
Conférence de Michel Prestreau Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales (6500 3000 av.J.C.), sociétés, territoires et apports de la génétique. .
Salle d’honneur de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sehn71@wanadoo.fr
English : Conférence Premières communautés agro-pastorales européennes occidentales
